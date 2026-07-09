Призыв Орбана к протесту против отстранения президента Венгрии не получил массовой поддержки

Призыв бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к протесту против попытки Петера Мадяра отстранить президента страны не получил широкой поддержки среди населения.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в четверг, 9 июля, около 1000 протестующих заполнили небольшую площадь перед офисом действующего президента Венгрии Тамаша Шуйока в Будапеште.

Сам Орбан не пришел на этот митинг.

Фото: Telex

Сам премьер Венгрии пошутил в Facebook по поводу количества протестующих.

"У дворца Шандора собралось ещё несколько туристов, так что начало может задержаться", – написал он.

Напомним, после победы партии "Тиса" на парламентских выборах Петер Мадьяр призвал президента добровольно уйти в отставку, однако Тамаш Шуйок отклонил это требование.

31 мая Шуйок окончательно отказался уйти с поста после того, как в воскресенье истек крайний срок, установленный новым правительством для его добровольной отставки.

4 июля Мадяр внес в парламент проект поправок к конституции. Ключевым пунктом в нём, помимо прочего, является окончание мандата Шуйока.