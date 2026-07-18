Президент Венгрии подписал поправки к конституции о своей отставке

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправки к конституции, которые, в частности, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий.

Об этом он заявил в видеообращении в субботу, сообщает "Европейская правда".

После того как парламент Венгрии, в котором конституционное большинство имеет партия "Тиса" Петера Мадьяра, одобрил конституционные поправки, у Шуйока было 5 дней, чтобы подписать решение или наложить на него вето. Срок подписания истек в субботу.

В своем обращении президент подчеркнул, что на протяжении всей жизни руководствовался уважением к праву. По его словам, принятие конституционной поправки стало для страны "судьбоносным национальным вопросом", выходящим за пределы личных или политических интересов.

Шуйок заявил, что у президента в подобной ситуации есть только два варианта: выполнить свой конституционный долг и подписать закон или отказаться от подписи, что, по его убеждению, означало бы нарушение закона.

"Я выполняю свой долг, предусмотренный Основным законом, после тщательного взвешивания своих юридических возможностей и совести. Моя подпись является окончательным подтверждением моих обязанностей как президента республики и моего полного уважения к институту президента республики при любых обстоятельствах", – заявил Шуйок.

После того как подписанный закон будет опубликован в официальном вестнике, мандат Шуйока истечет на следующий день.

Тамаш Шуйок был избран президентом в 2024 году после отставки Каталин Новак. Его пятилетний мандат должен был продлиться до марта 2029 года.

Во время предвыборной кампании лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр обещал, что в случае получения конституционного большинства изменит Основной закон и отстранит от должностей назначенных предыдущей властью чиновников, которых он называл "марионетками". Среди них он прямо называл и Шуйока.

Стоит отметить, что 17-я поправка к конституции предусматривает масштабную реформу государственных институтов. В частности, она восстанавливает предельный возраст в 70 лет для судей Конституционного суда, из-за чего через два месяца истекут полномочия четырёх судей.

Кроме того, она вводит ограничение в три парламентских срока для депутатов Национального собрания и сужает перечень законов, для принятия которых требуется большинство в две трети голосов.

Напомним, призыв бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к протесту против попытки Петера Мадяра отстранить президента страны не получил широкой поддержки среди населения.

4 июля Мадьяр внес в парламент проект поправок к конституции. Ключевым пунктом в нём, помимо прочего, является окончание мандата Шуйока.