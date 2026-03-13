На борту потерянного США самолета-заправщика погибли все 6 членов экипажа

Все шесть членов экипажа погибли в результате катастрофы американского самолета-заправщика в Ираке.

Об этом в Х сообщило Центральное командование США, передает "Европейская правда".

"Все шесть членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, который потерпел катастрофу на западе Ирака, считаются погибшими. Самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством 12 марта в ходе операции "Эпическая ярость", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погибли четверо из шести членов экипажа.

Самолет KC-135 Stratotanker разбился на западе Ирака, причем самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством накануне.

"Обстоятельства инцидента выясняются", – говорится в сообщении командования.

"Потеря самолета не была вызвана вражеским или дружественным огнем", – добавили там.

Имена погибших военнослужащих не разглашаются в течение 24 часов после того, как будут уведомлены ближайшие родственники.

По данным FT от источников, США за две недели операции против Ирана исчерпали "годы" запасов критически важных боеприпасов.

Франция сообщила о первой гибели на Ближнем Востоке своего военного, это произошло в Эрбиле в Иракском Курдистане.