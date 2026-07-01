В Греции двое человек погибли от лесного пожара

В результате лесного пожара, охватившего север Греции, погибли два человека – 66-летний мужчина и, вероятно, его 12-летний сын.

Об этом сообщает eKathimerini, передает "Европейская правда".

Пожар вспыхнул около полудня во вторник в зарослях низкой растительности недалеко от Дервени, в муниципалитете Ореокастро к северо-западу от Салоник.

После этого огонь быстро распространился в сторону села Лити и прилегающего соснового леса. Сильный ветер раздувал пламя и затруднял тушение пожара.

Пожарные сначала обнаружили тело 66-летнего мужчины во дворе его дома на окраине лесного массива недалеко от Лити. На месте происшествия с ожогами была обнаружена 40-летняя женщина, которую идентифицировали как его жену и мать мальчика.

Её доставили на машине скорой помощи в больницу в Салониках, где она оставалась на лечении с ожогами, преимущественно на руках. По имеющимся данным, её жизни ничего не угрожает.

Позже было обнаружено второе тело внутри дома семьи. Хотя официальная идентификация еще не завершена, власти полагают, что останки принадлежат 12-летнему сыну супругов, который был объявлен пропавшим без вести.

Причина лесного пожара, как и ранее, расследуется.

Более 115 пожарных при поддержке трех специализированных бригад по тушению лесных пожаров, 36 пожарных машин и добровольцев боролись с огнем. К операции подключили десять пожарных самолетов и три вертолета, а также цистерны с водой от региональных органов власти Центральной Македонии.

Национальный координационный центр по операциям и кризисному управлению (ESKEDIK) отслеживал ход тушения пожара с помощью дронов, оснащенных оптическими и тепловизионными камерами.

По данным пожарной службы, к концу вторника огонь был практически локализован.

Этот лесной пожар стал одним из 48 сельскохозяйственных и лесных пожаров, зарегистрированных по всей Греции за 24-часовой период. Представители пожарной службы сообщили, что 40 из случаев пожаров были взяты под контроль на начальной стадии.

Напомним, 27 июня в Греции тушили лесной пожар, который вспыхнул в центральной части страны.

Также сообщалось, что во Франции сотни гектаров территории охватили лесные пожары, вспыхнувшие на фоне экстремальной жары.