Посол ЕС о российской атаке: РФ устроила в Киеве настоящий ад

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала о своих впечатлениях от ночной массированной российской атаки на Киев.

Об этом европейская дипломатка написала у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Матернова, в ночь на 2 июля "Россия устроила в Киеве настоящий ад".

"Создавалось впечатление, будто значительная часть города была охвачена пламенем. Люди провели ночь в бомбоубежищах. Многие из тех, кто не успел туда вовремя, погибли или сейчас борются за жизнь в больницах. В то время, как я пишу эти слова, многие люди до сих пор остаются заблокированными под обломками горящих зданий. Власти подтвердили 13 погибших и 84 раненых. Пока что. Боюсь, что окончательное число жертв будет больше", – написала она.

Посол рассказала, как проснулась посреди ночи от сирены и отправилась в укрытие.

"Я никогда не видела его таким переполненным, как прошлой ночью; многие люди, очевидно, прислушались к предупреждению президента Зеленского, который из-за угрозы нападения досрочно прервал свою поездку в Ирландию", – добавила она.

По словам Матерновой, это был один из крупнейших комбинированных ударов по Киеву и другим городам с начала полномасштабного вторжения, который длился более 12 часов.

Она сообщила, что Россия также нанесла удар по месту, где проживают дипломаты. Все они остались невредимы, но их вещи пострадали во время пожара, охватившего здание.

"Каждая ночь в Украине похожа на игру в русскую рулетку. Мы не жалуемся. Мы здесь, чтобы выполнять свою работу, и будем это делать и впредь. Но нельзя отрицать психологическое бремя, которое несет жизнь в такие ночи", – подчеркнула посол ЕС.

Как известно, в ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, в результате чего, по последним данным, погибли 13 человек.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к западным партнерам с призывом не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины после массированного удара РФ по Киеву. Президент Зеленский в этом контексте призвал вносить взносы в инициативу PURL.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас намерена предложить новые санкции против РФ после массированной российской атаки на Киев.