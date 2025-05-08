Литва инициирует установку памятника преступлениям нацизма и СССР в Брюсселе

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна работает над тем, чтобы в Брюсселе появился памятник преступлениям нацизма и советского режима.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Науседы, такой монумент повысит осведомленность жителей Западной Европы о тоталитарных режимах XX века.

"Мы работаем над памятником в Брюсселе, который будет напоминать о преступлениях гитлеризма, фашизма, о жертвах коммунизма – и мы хорошо продвинулись", – заявил он.

Также литовский президент выразил надежду, что в Европе не найдется политиков, которые "сомневаются".

"Мы должны быть принципиальными и донести эту правду до людей в Западной Европе, чтобы они лучше знали не только о том, что делал Гитлер, но и о том, что делал Сталин", – добавил он.

Президент Литвы выступил с этим заявлением во время памятных мероприятий в честь окончания Второй мировой войны в Европе в селе Мацяйкай Шилуцкого района.

8 мая министры иностранных дел государств Балтии, Польши, Чехии, Молдовы и Украины опубликовали совместную колонку, в которой объясняют на примере Второй мировой войны, какие сценарии завершения российско-украинской войны опасны и неприемлемы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил, что вторжение РФ в Украину показывает, что Вторая мировая война не является "лишь историей".

Также 8 мая Сейм Литвы проголосовал за резолюцию, в которой заявил, что не признает захваченные Россией территории Украины российскими "ни де-юре, ни де-факто".