В Великобритании сменился премьер-министр

Новый лидер британской Лейбористской партии Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После того, как король Чарльз официально принял отставку Кира Стармера, Бернем прибыл в Букингемский дворец и получил от монарха поручение сформировать новое правительство.

Бернем принял просьбу короля, сообщили в Букингемском дворце.

Фото с сайта Sky News

Бернем, который, будучи мэром Большого Манчестера, заслужил прозвище "король Севера", стал седьмым премьер-министром Великобритании за последнее десятилетие.

Стармер произнес краткую прощальную речь перед встречей с королем Чарльзом, в которой отметил, что покидает пост с улыбкой.

Ожидается, что после встречи с королем Бернем выступит с первой речью в качестве премьер-министра, в которой он изложит путь к "более стабильной и ответственной политике".

Напомним, 17 июля Энди Бернем был избран лидером Лейбористской партии.

Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.