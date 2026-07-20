В Великобритании сменился премьер-министр
Новости — Понедельник, 20 июля 2026, 14:16 —
Новый лидер британской Лейбористской партии Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.
Об этом сообщает "Европейская правда".
После того, как король Чарльз официально принял отставку Кира Стармера, Бернем прибыл в Букингемский дворец и получил от монарха поручение сформировать новое правительство.
Бернем принял просьбу короля, сообщили в Букингемском дворце.
Бернем, который, будучи мэром Большого Манчестера, заслужил прозвище "король Севера", стал седьмым премьер-министром Великобритании за последнее десятилетие.
Стармер произнес краткую прощальную речь перед встречей с королем Чарльзом, в которой отметил, что покидает пост с улыбкой.
Ожидается, что после встречи с королем Бернем выступит с первой речью в качестве премьер-министра, в которой он изложит путь к "более стабильной и ответственной политике".
Напомним, 17 июля Энди Бернем был избран лидером Лейбористской партии.
Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.