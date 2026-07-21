Трамп подписал дополнительные 50-процентные пошлины на ряд товаров из Канады

Президент США Дональд Трамп подписал три прокламации о введении дополнительных 50-процентных пошлин на отдельные товары из Канады, обвинив Оттаву в дискриминационном отношении к американской продукции.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет "Европейская правда".

Решение принято в соответствии с разделом 338 Закона США о тарифах 1930 года.

В Белом доме заявили, что новые пошлины должны компенсировать бремя и невыгодное положение, в котором находится американская торговля из-за, по оценке Вашингтона, дискриминационной политики Канады, а также "выровнять условия конкуренции" для ключевых американских экспортных товаров, в частности автомобилей, алкогольной продукции и молочных продуктов.

Каждый из трёх указов предусматривает 50-процентную пошлину на отдельные категории канадского импорта. Под ограничения попали самые разные товары – от вина до хоккейных клюшек и цемента.

В Белом доме подчеркнули, что новые пошлины будут применяться ко всем охваченным товарам независимо от того, подпадают ли они под действие Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

В то же время из-под действия тарифов исключены энергоносители, калийные удобрения, продукция, которая уже облагается пошлинами в соответствии с разделом 232, а также некоторые другие товары, в частности рыба и критически важные минералы.

Новые тарифы вступят в силу через 30 дней после подписания прокламаций.

В Белом доме заявили, что таким образом администрация Трампа стремится привлечь Канаду к ответственности за её длительную дискриминацию и неравное отношение к американской торговле, которое, по мнению Вашингтона, наносит ущерб американским производителям и работникам.

Напомним, на днях Трамп заявил, что лесные пожары в Канаде возникли из-за сознательного халатного отношения, и пригрозил стране повышением пошлин.

А в июне Трамп пригрозил Франции 100-процентной пошлиной на её вина.