CBS News: Украина и США приблизились к соглашению о дронах

Правительства США и Украины подготовили проект меморандума, в котором изложены условия возможного нового оборонного соглашения между странами в сфере беспилотников.

Об этом CBS News стало известно от трех источников, знакомых с ситуацией, сообщает "Европейская правда".

Проект, разработанный Государственным департаментом США и послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, является первым шагом к заключению оборонного соглашения, которое позволит Украине экспортировать военные технологии в США и производить беспилотники в рамках совместных предприятий с американскими компаниями.

Украинские чиновники впервые предложили Белому дому идею сотрудничества в сфере беспилотников в августе 2025 года, после того, как президент Дональд Трамп в частном порядке похвалил операцию "Паутина".

Несколько украинских компаний уже представили свои технологии в США. В марте компания General Cherry, один из крупнейших производителей дронов в Украине, подписала соглашение о производстве беспилотных летательных аппаратов в США совместно с американским военным производителем Wilcox Industries.

Пентагон также пригласил украинские компании принять участие в своей инициативе Drone Dominance, программе стоимостью 1,1 млрд долларов, направленной на поиск дронов для военных контрактов США.

Однако более широкая оборонная сделка, которая потенциально могла бы принести больше украинских технологий в США, столкнулась с политическими препятствиями.

Украинские чиновники сообщили CBS News, что чувствуют "отсутствие поддержки" сделки по дронам со стороны высокопоставленных чиновников в Министерстве обороны и Белом доме, особенно с начала войны в Иране. Президент Трамп публично отверг усилия Украины по поставке технологий противодействия дронам на Ближний Восток.

Однако накануне Владимир Зеленский намекнул, что ситуация может измениться.

"Кроме Ближнего Востока и Персидского залива, Южного Кавказа и Европы, мы вскоре начнем это новое сотрудничество в сфере безопасности в рамках соглашений о поставках дронов также с другой частью мира. Мы готовим позитивные новости для Украины", – отметил Зеленский в своей заметке в Telegram.

Как сообщалось, Владимир Зеленский не считает, что Соединенные Штаты отказались от соглашения о дронах с Украиной, и рассчитывает подписать с президентом Дональдом Трампом соответствующий договор.

Издание Axios ранее сообщило, что в прошлом году США якобы отказались от украинского предложения, которое заключалось в передаче США технологии сбивания иранских беспилотников, и теперь осознали свою ошибку.