ЕС не смог принять 21-й пакет санкций против России, дискуссия продолжится 23 июля

В среду, 22 июля, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) не смог найти консенсус по принятию нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России и договорился продолжить дискуссию утром 23 июля.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС, осведомленных о ходе переговоров.



Послы ЕС 22 июля не смогли принять 21-й пакет санкций против РФ и попытаются сделать это 23 июля.



"Сегодня Coreper не нашел консенсус по 21-му пакету санкций, поскольку Греция продолжает настаивать на изъятии из пакета полного запрета на предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа, в частности в третьи страны. Дискуссия продолжится завтра утром", – рассказал один из собеседников "ЕвроПравды".



22 июля вопрос о 21-м пакете санкций был первым в повестке дня Coreper, но согласия достичь не удалось – и было решено перенести обсуждение на вечер, последним вопросом дня.



После дискуссии, которая длилась более двух часов, было решено сделать перерыв до утра следующего дня – четверга, 23 июля.



Как сообщала "Европейская правда", Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 15 июля, не смог принять решение по принятию нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России, но, пока дискуссии продолжаются, решил заморозить ценовой потолок на российскую нефть до 23 июля.



Краеугольным камнем стало требование Греции продлить для нее разрешение реэкспортировать российский сжиженный газ в третьи страны.



Ранее 21-й пакет санкций угрожала заблокировать Болгария, требуя изъятия из списков патриарха РПЦ Кирилла, позже к ней присоединилась Италия. Но сейчас, с изъятием из списков Кирилла, эти претензии сняты.



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