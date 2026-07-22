ЄС не зміг ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії, дискусія продовжиться 23 липня

У середу, 22 липня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) не зміг знайти консенсус щодо ухвалення нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії і домовився продовжити дискусію вранці 23 липня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС, обізнаних з перебігом перемовин.

Посли ЄС 22 липня не змогли ухвалити 21-й пакет санкцій проти РФ і спробують зробити це 23 липня.

"Сьогодні Coreper не знайшов консенсус щодо 21-го пакета санкцій, оскільки Греція продовжує наполягати на вилученні з пакета повної заборони на надання послуг з транспортування російського скрапленого газу, зокрема у треті країни. Дискусія продовжиться завтра вранці", – розповів один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

22 липня питання щодо 21-го пакета санкцій було першим в порядку денному Coreper, але згоди дійти не вдалося – і було вирішено перенести обговорення на вечір, останнім питанням дня.

Після дискусії, яка тривала понад дві години, було вирішено зробити перерву до ранку наступного дня – четверга, 23 липня.

Як повідомляла "Європейська правда", Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 15 липня, не зміг прийняти рішення щодо ухвалення нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, але, поки дискусії тривають, вирішив заморозити цінову стелю на російську нафту до 23 липня.

Наріжним каменем стала вимога Греції продовжити для неї дозвіл ре-експортувати російський скраплений газ в треті країни.

Раніше 21-й пакет санкцій погрожувала заблокувати Болгарія, вимагаючи вилучення зі списків патріарха РПЦ Кирила, пізніше до неї приєдналася Італія. Але наразі, з вилученням зі списків Кирила, ці претензії зняті.

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