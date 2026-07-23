В Северной Македонии частично оправдали экс-премьера, которого Орбан приютил в Венгрии

В Северной Македонии суд оправдал бывшего премьер-министра Николу Груевского по делу, известному как "Талир-2".

Об этом сообщает "Балканский обозреватель" со ссылкой на македонские СМИ, пишет "Европейская правда".

Основной уголовный суд в Скопье вынес оправдательные приговоры по уголовным делам "Талир-1" и "Талир-2". Первое касается обвинений в незаконном финансировании партии ВМРО-ДПМНЕ в период с 2009 по 2015 год на сумму около 4,6 млн евро. По версии следствия, средства вносились на партийные счета от имени физических лиц, которые могли и не знать об этом.

"Талир-2" касалось соглашения между ВМРО-ДПМНЕ и строительной компанией о строительстве здания штаб-квартиры партии в Скопье, так называемого "Белого дворца". Согласно новому приговору, предыдущее решение о конфискации здания в пользу государства было отменено, а претензии к ВМРО-ДПМНЕ полностью сняты.

В рамках этих решений по делу "Талир-2" был оправдан экс-премьер и бывший лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский.

Сначала в июне 2022 года суд первой инстанции приговорил его к 6 годам лишения свободы. Оправдательный приговор, как объяснили в нынешнем решении, стал следствием изменений в Уголовном кодексе от 2023 года и того, что обвинения не были доказаны вне всякого сомнения.

Никола Груевский, насколько известно, до сих пор находится в Венгрии, где получил политическое убежище во времена Виктора Орбана.

Следует отметить, что "Талир-2" – не единственное дело, по которому в отношении него был вынесен обвинительный приговор. Груевский выехал из Северной Македонии за несколько дней до того, как должен был начать отбывать двухлетний срок лишения свободы по делу "Танк", связанному с покупкой бронированного элитного "мерседеса" стоимостью 600 тысяч евро.

Действующий премьер страны, лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоский приветствовал принятые решения, назвав дела "Талир-1" и "Талир-2" сфабрикованными и обвинив предыдущую власть в политических преследованиях.

В оппозиционном Социал-демократическом союзе Македонии (СДСМ), напротив, заявили, что оправдание Груевского является очередным доказательством того, что судебная система находится под политическим контролем.

Как отмечается, в судах еще остаются два дела, связанные с правящей партией – в частности, еще одна "ветвь" дела "Талир-1" и дело, известное как "Титаник", касающееся махинаций на выборах.

Напомним, также в Северной Македонии возбудили уголовное дело против нескольких должностных лиц коммунального предприятия – после отравления более 3 тысяч человек из-за бактериального заражения воды в водопроводе.