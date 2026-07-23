У Північній Македонії частково виправдали експрем’єра, якого Орбан прихистив в Угорщині

У Північній Македонії суд виправдав колишнього прем’єр-міністра Ніколу Груєвського у справі, відомій як "Талір-2".

Про це повідомляє "Балканський оглядач" за матеріалами македонських медіа, пише "Європейська правда".

Основний кримінальний суд у Скоп’є ухвалив виправдальні рішення у кримінальних справах "Талір-1" та "Талір-2". Перша стосується звинувачень у незаконному фінансуванні партії ВМРО-ДПМНЄ у період з 2009 по 2015 рік на суму близько 4,6 млн євро. За версією слідства, кошти вносилися на партійні рахунки від імені фізичних осіб, які могли й не знати про це.

"Талір-2" стосувалася угоди між ВМРО-ДПМНЄ та будівельною компанією щодо спорудження будівлі штаб-квартири партії у Скоп’є, так званого "Білого палацу". Згідно з новим вироком, попереднє рішення про конфіскацію будівлі на користь держави скасували і претензії до ВМРО-ДПМНЄ повністю зняли.

У межах цих рішень у справі "Талір-2" виправдали експрем’єра і колишнього лідера ВМРО-ДПМНЄ Ніколу Груєвського.

Спершу у червні 2022 року суд першої інстанції засудив його до 6 років позбавлення волі. Виправдальний вирок, як пояснили теперішнє рішення, став наслідком змін до кримінального кодексу від 2023 року і того, що звинувачення не були безсумнівно доведені.

Нікола Груєвський, наскільки відомо, досі перебуває в Угорщині, де отримав політичний притулок за часів Віктора Орбана.

Слід зазначити, що "Талір-2" – не єдина справа, за якою щодо нього був обвинувальний вирок. Груєвський виїхав з Північної Македонії за кілька днів до того, як мав почати відбувати дворічний термін ув’язнення у справі "Танк" щодо купівлі броньованого елітного "мерседеса" вартістю 600 тисяч євро.

Чинний прем’єр країни, лідер ВМРО-ДПМНЄ Христіан Міцкоський привітав ухвалені рішення, назвавши справи "Талір-1" і "Талір-2" вигаданими і звинувативши попередню владу в політичних переслідуваннях.

В опозиційному Соціал-демократичному союзі Македонії (СДСМ) натомість заявили, що виправдання Груєвського є черговим доказом того, що судова система перебуває під політичним контролем.

Як зазначають, у судах ще залишаються дві справи, пов’язані з керівною партією – зокрема, ще одна "гілка" справи "Талір-1" та справа щодо махінацій на виборах, відома як "Титанік".

Нагадаємо, також у Північній Македонії відкрили провадження проти кількох посадовців комунального підприємства – після отруєння понад 3 тисяч людей через бактеріальне зараження води у водогоні.