СМИ: экс-премьер Македонии, которому Орбан дал гражданство, вероятно, до сих пор в Будапеште

Венгрия по-прежнему остается безопасным убежищем для бывшего премьер-министра Северной Македонии Николы Груевского, которому венгерский экс-премьер Виктор Орбан предоставил гражданство.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале издания Vsquare.

Источник в венгерском правительстве подтвердил изданию, что Никола Груевский – бывший премьер-министр Северной Македонии, который живет в Будапеште с 2018 года, – получил полноценное венгерское гражданство на основании "государственных интересов Венгрии" в 2022 году.

По данным другого правительственного источника, считается, что он до сих пор находится в Будапеште.

Позиция Груевского также значительно безопаснее, чем когда-либо была у поляков, сбежавших в Венгрию, – экс-министра юстиции Збигнева Зебро и его заместителя Марчина Романовского: тогда как политическое убежище можно отменить, полное гражданство – это статус, который гораздо труднее отобрать.

Чтобы лишить Груевского гражданства, нужно доказать, что он получил его обманным путем или через коррупцию. В последнем случае – поскольку основанием для предоставления гражданства были интересы венгерского государства – прокуроры должны будут доказать, что руководители режима Орбана были причастны к этим коррупционным сделкам.

Груевский сбежал из Северной Македонии в ноябре 2018 года, за несколько дней до того, как он должен был начать отбывать двухлетний срок заключения по делу "Танк" – по обвинению в коррупции, связанному с покупкой пуленепробиваемого роскошного "мерседеса" стоимостью 600 тысяч евро. Он пересек границу с Албанией, затем проехал через Черногорию и Сербию с помощью венгерского дипломатического автомобиля и, согласно сообщениям на то время, при участии венгерской службы внешней разведки – Информационного бюро.

Новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр недавно пообещал, что Венгрия больше не будет служить убежищем для международных преступников.

После этого бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро, который получил убежище после побега в Венгрию в 2025 году, выехал в США; его бывший заместитель Марчин Романовский, бежавший в Будапешт в конце 2024 года по обвинению в злоупотреблении государственными средствами, как сообщается, не попал в США и с тех пор его видели в Сербии и Хорватии.