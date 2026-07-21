В Северной Македонии более 3000 человек отравились из-за бактериального заражения водопровода

В Северной Македонии продолжается расследование обстоятельств отравления более 3 тысяч человек в городке Гостивар на севере страны, причиной которого считается бактериальное заражение воды в городском водопроводе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на материалы trn.mk и DW.

По последним данным Министерства здравоохранения Северной Македонии, с момента выявления проблемы и по настоящее время зарегистрировано 3150 случаев недомогания, которые связывают с бактериальным заражением воды в водопроводе Гостивара; четверо человек нуждались в госпитализации.

Прокуратура Гостивара возбудила дело против директора предприятия "Комуналец", ответственного за водоснабжение, и еще двух технических руководителей по подозрению в том, что из-за их халатности в водопровод в течение 22 дней поступала опасная вода. Должностных лиц взяли под стражу.

Как полагают, 25 июня они распорядились установить три насоса в открытый канал с водой с целью проверки давления в сети. Во время инспекции 16 июля выяснилось, что насосы все еще работали, и загрязненная бактериями вода из канала попадала в водопровод.

Анализ Института общественного здоровья показал, что поверхностные воды в канале содержали примерно в 48 раз больше колиформных бактерий, чем допускает норма. Также их в меньшей концентрации обнаружили в пробах воды из водопровода. Кроме того, в воде из водопровода было зафиксировано вдвое более высокое содержание остаточного хлора.

Воду из водопровода запретили использовать для приготовления пищи и питья до подтверждения того, что она вновь безопасна.

В городе продолжается отбор проб воды в различных точках водопровода, в том числе в детских садах, медицинских учреждениях, ресторанах и т. д.

Напомним, в прошлом месяце на дипломатическом мероприятии в элитном отеле Кишинева почти 60 человек заразились сальмонеллезом.

В 2024 году сальмонеллез стал причиной нездоровья более 100 человек на морском курорте в Польше.