Каллас отправляется в Ирландию после сообщений о заводе, экспортировавшем глинозем в РФ

Европейская комиссия сообщила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас обсудит вопрос о компании Aughinish Alumina и экспорте глинозема в Россию во время встречи во вторник с премьер-министром Михолом Мартином в Дублине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTÉ News.

Aughinish Alumina – это завод в графстве Лимерик, который оказался в центре скандала из-за того, что его сырье якобы используется для производства российского оружия.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер заявила на брифинге: "Будет обсуждено несколько тем, в частности поддержка Украины и дальнейшее давление на Россию, но и этот конкретный вопрос будет рассмотрен как предмет беспокойства".

На вопрос, может ли глинозем быть включен в следующий пакет санкций ЕС против России, пресс-секретарь комиссии Сиобхан Макгарри ответила: "Мы никогда не комментируем наши будущие пакеты санкций. С каждым пакетом санкций мы ищем способы устранить лазейки, всегда… с целью максимального давления на Россию и минимизации любых доходов, которые она получит от этой войны".

На вопрос о компании Aughinish Alumina премьер-министр Михол Мартин ответил, что правительство "испытывает озабоченность" и что Министерство предпринимательства и торговли проводит расследование.

Он отметил, что как только расследование будет завершено, они свяжутся с Европейской комиссией.

Он сказал, что понимает, что этот вопрос касается более широкой европейской цепочки поставок, а не конкретно компании Aughinish или Ирландии, поэтому глинозем не попал в санкционный список.

В прошлом месяце Европейская комиссия заявила, что решила пока не предлагать санкций в отношении Aughinish Alumina.

Один из источников в Европейской комиссии отметил тогда, что причиной отказа от предложения санкций стало потенциальное нарушение работы европейского рынка алюминия, учитывая, что Aughinish является основным поставщиком глинозема для ряда металлургических компаний ЕС.

Глинозем – это соединение алюминия, из которого добывают алюминий. Алюминий является жизненно важным компонентом для сотен промышленных, коммерческих и военных товаров.

Тридцать девять депутатов Европарламента из 12 государств-членов направили письмо в Европейскую комиссию с призывом запретить экспорт глинозема из ЕС в Россию, а вице-президент Европарламента Пина Пичерно призвала Комиссию включить глинозем в следующий пакет санкций.

Со своей стороны, в прошлом месяце компания Aughinish Alumina предупредила правительство, что любая попытка ввести санкции в отношении ее продаж глинозема в Москву будет иметь последствия для национальных газовых и электрических сетей Ирландии.

В документе указано, что Aughinish Alumina "экспортирует избыточную электроэнергию в национальную сеть, которой хватает для обеспечения электроэнергией [примерно] 200 000 ирландских домохозяйств".

В записке также содержится предупреждение, что Aughinish ежегодно выделяет до 25 млн евро на содержание газовой сети.

Как информационный документ, так и письмо от компании правительству – которое также увидели в RTÉ News – содержали предупреждение, что любая попытка ограничить продажу глинозема с завода в Лимерике в Россию будет означать, что "дальнейшая жизнеспособность завода окажется под серьезным вопросом с потенциальной потерей рабочих мест".

В письме правительству, в конечном итоге, содержалось предупреждение о том, что, поскольку Россия является нетто-экспортером алюминия и лишь 10% ее потребностей в глиноземе покрываются за счет Aughinish, любые санкции ЕС "не окажут существенного влияния на Россию и потенциально могут разжечь инфляцию на сырьевых рынках Европы".

Напомним, в "мини-пакет" санкций Европейского Союза против России, который планируется утвердить во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 15 июня, войдут более 80 имен российских пропагандистов, нарушителей прав человека, а также компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

По данным источников "ЕП", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.