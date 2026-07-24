СМИ узнали дату встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне

Встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится во вторник, 28 июля, в Вашингтоне.

Об этом сообщил корреспондент RFE/RL Алекс Рауфоглу, пишет "Европейская правда".

Как отметил Рауфоглу, информацию о встрече Зеленского и Трампа 28 июля ему подтвердили дипломатические источники.

"Эта встреча является важным событием в сфере дипломатии. Недавно лидеры двух стран встречались во Франции и в Турции", – отметил он.

При этом журналист напомнил, что 23 июля спросил госсекретаря США Марко Рубио о возможности такой встречи.

"На самом деле мы виделись с ними (украинцами. – Ред.) две недели назад в Турции. Я бы сказал, что мы, пожалуй, встречались с украинской стороной гораздо чаще, чем с российской, и я уверен, что мы встретимся снова в будущем, когда представится возможность", – ответил Рубио.

Ранее "Суспільне" сообщало, что Зеленский рассматривает возможность совершить дипломатическую поездку в США в июле.

Отмечалось, что визит предусматривает участие в похоронах сенатора Линдси Грэма и двустороннюю встречу с Трампом в рамках продолжения мирных переговоров по урегулированию войны между Украиной и Россией.

Также стоит отметить, что сам Зеленский недавно заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров в формате Украина – США – РФ для обсуждения прекращения войны должен состояться до осени.