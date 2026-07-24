ЗМІ дізнались дату зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні
Зустріч президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським відбудеться у вівторок, 28 липня, у Вашингтоні.
Про це повідомив кореспондент RFE/RL Алекс Рауфоглу, пише "Європейська правда".
Як зазначив Рауфоглу, інформацію про зустріч Зеленського і Трампа 28 липня йому підтвердили дипломатичні джерела.
"Ця зустріч є важливою подією у сфері дипломатії. Нещодавно лідери двох країн зустрічалися у Франції та в Туреччині", – зазначив він.
При цьому журналіст нагадав, що 23 липня запитав держсекретаря США Марко Рубіо про можливість такої зустрічі.
"Насправді ми бачилися з ними (українцями. – Ред.) два тижні тому в Туреччині. Я б сказав, що ми, мабуть, зустрічалися з українською стороною набагато частіше, ніж із російською, і я впевнений, що ми зустрінемося знову в майбутньому, коли буде можливість", – сказав у відповідь Рубіо.
Раніше "Суспільне" повідомляло, що Зеленський розглядає можливість здійснити дипломатичну поїздку до США у липні.
Зазначалось, що візит передбачає участь у похороні сенатора Ліндсі Грема та двосторонню зустріч із Трампом у межах продовження мирних перемовин щодо врегулювання війни між Україною та Росією.
Також варто зазначити, що сам Зеленський нещодавно говорив, що новий раунд тристоронніх перемовин у форматі Україна – США – РФ для обговорення закінчення війни має відбутися до осені.