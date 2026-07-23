Зеленський хоче, щоб зустріч представників України, США та РФ відбулась до осені

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий раунд тристоронніх перемовин у форматі Україна – США – РФ для обговорення закінчення війни має відбутися до осені.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Міхолом Мартіном у Києві 23 липня, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив президент, під час нещодавньої телефонної розмови зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом він отримав пропозиції, які американці потім обговорять з російською стороною.

"Я думаю, тоді буде тристороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якби від нас залежало, вона була б уже в липні. Але не все залежить від нас", – сказав Зеленський.

Крім того, він анонсував свій можливий візит до США та зустрічі там з американськими посадовцями.

Основними темами переговорів під час зустрічей стане пошук шляхів завершення війни РФ проти України, додав Зеленський.

Як відомо, з початком війни США та Ізраїлю проти Ірану Штати фактично поставили на паузу свою участь у переговорному процесі довкола російсько-української війни. Приїзд Віткоффа й Кушнера до Києва, який в ОПУ очікували "після Великодня", так і не відбувся.

2 липня Зеленський повідомив про переговори секретаря РНБО Рустема Умєрова із зятем Трампа в останні два дні.