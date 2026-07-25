В Германии количество случаев незаконной перевозки людей сократилось почти на 42%

В 2025 году в Германии резко сократилось количество выявленных случаев незаконного ввоза людей, что совпало с общим сокращением масштабов нелегальной миграции.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные немецких правоохранительных органов, пишет "Европейская правда".

По данным Федеральной полиции и Федерального уголовного полицейского управления (BKA), в целом было зарегистрировано 4 622 случая незаконного ввоза людей, что на 41,9% меньше, чем в предыдущем году.

В их число входят 147 особо тяжких случаев и случаев со смертельным исходом, количество которых сократилось на 57,6%.

Речь идет об уголовных деяниях, в ходе которых людей ввозят в страну без действительной визы или вида на жительство.

Согласно отчету полиции, было установлено, что в страну незаконно ввезли 4 190 человек, что на 55,7% меньше, чем в 2024 году. Наиболее распространенными национальностями среди мигрантов были афганцы, сирийцы, турки, сомалийцы и украинцы.

Восточные границы Германии с Польшей и Австрией оставались "горячими точками", хотя и с выраженной тенденцией к снижению, поскольку часть операций по незаконному ввозу переместилась на западные границы.

Среди выявленных подозреваемых преобладали молодые мужчины. Всего было зарегистрировано 3 088 подозреваемых – снижение чуть более чем на 23 %. Наиболее представленными национальностями были сирийцы, немцы, турки, украинцы и афганцы.

Сокращение масштабов незаконного ввоза сопровождается значительно меньшим, чем в предыдущие годы, общим количеством лиц, нелегально въезжающих в Германию.

Полицейская статистика преступности за 2025 год показывает в общей сложности 187 220 случаев нелегального въезда или нелегального проживания – на 30 % меньше, чем в предыдущем году, когда было зарегистрировано 267 497 случаев. Основными странами происхождения в 2025 году были Турция, Сирия и Афганистан.

В отчете также отмечается, что в 2025 году количество людей, нелегально въезжающих в Европу, сократилось примерно на четверть.

Всего на внешних границах Европейского Союза было зафиксировано 180 139 таких пересечений.

В Германии на границах федеральных земель проверки проводятся с сентября 2024 года. Их ввела бывшая федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер. В мае прошлого года её преемник Александр Добриндт ещё больше усилил пограничные проверки и с тех пор неоднократно продлевал их действие.

Министр внутренних дел пока не отказывается от проверок, которые действуют в настоящее время до сентября.

Ранее стало известно, что в Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло за 2025 год.