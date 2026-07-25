У Німеччині кількість випадків незаконного перевезення людей скоротилася майже на 42%
У 2025 році в Німеччині різко скоротилася кількість виявлених випадків незаконного ввезення людей, що збіглося із загальним зменшенням масштабів нелегальної міграції.
Про це повідомляє dpa з посиланням на дані німецьких правоохоронців, пише "Європейська правда".
За даними Федеральної поліції та Федерального кримінального поліцейського управління (BKA), загалом було зареєстровано 4 622 випадки незаконного ввезення людей, що на 41,9% менше, ніж у попередньому році.
До їхнього числа входять 147 особливо тяжких випадків та випадків зі смертельним результатом, кількість яких скоротилася на 57,6%.
Йдеться про кримінальні діяння, під час яких людей ввозять до країни без дійсної візи або дозволу на проживання.
Згідно зі звітом поліції, було встановлено, що до країни незаконно ввезли 4 190 осіб, що на 55,7% менше, ніж у 2024 році. Найпоширенішими національностями серед мігрантів були афганці, сирійці, турки, сомалійці та українці.
Східні кордони Німеччини з Польщею та Австрією залишалися "гарячими точками", хоча й із вираженою тенденцією до зниження, оскільки частина операцій з незаконного ввезення перемістилася на західні кордони.
Серед виявлених підозрюваних переважали молоді чоловіки. Загалом було зареєстровано 3 088 підозрюваних – зниження трохи більше ніж на 23%. Найбільш представленими національностями були сирійці, німці, турки, українці та афганці.
Зменшення масштабів незаконного ввезення супроводжується значно меншою, ніж у попередні роки, загальною кількістю осіб, які нелегально в’їжджають до Німеччини.
Поліцейська статистика злочинності за 2025 рік показує загалом 187 220 випадків нелегального в’їзду або нелегального проживання – на 30 % менше, ніж у попередньому році, коли було зареєстровано 267 497 випадків. Основними країнами походження у 2025 році були Туреччина, Сирія та Афганістан.
У звіті також зазначається, що у 2025 році кількість людей, які нелегально в’їжджають до Європи, скоротилася приблизно на чверть.
Загалом на зовнішніх кордонах Європейського Союзу було зафіксовано 180 139 таких перетинів.
У Німеччині на кордонах федеральних земель перевірки проводяться з вересня 2024 року. Їх запровадила колишня федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер. У травні минулого року її наступник Александр Добріндт ще більше посилив прикордонні перевірки й відтоді неодноразово продовжував їхню дію.
Міністр внутрішніх справ поки що не відмовляється від перевірок, які діють наразі до вересня.
Раніше стало відомо, що у Німеччині кількість депортацій людей, яким було відмовлено у наданні притулку, значно зросла за 2025 рік.