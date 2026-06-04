Німеччина не збирається скасовувати перевірки на внутрішніх кордонах ЄС

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт у четвер відхилив прохання Європейської комісії про скасування внутрішніх прикордонних перевірок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Єврокомісія заявила, що ці перевірки більше не будуть потрібні через радикальні зміни в міграційній політиці блоку. ЄС погодив заходи щодо посилення контролю за тим, хто перетинає кордон блоку, зокрема шляхом посилення процедур перевірки та надання більшої підтримки країнам, які приймають найбільше мігрантів. Ці положення будуть введені в дію наступного тижня.

Наразі 10 країн ЄС проводять перевірки на внутрішніх кордонах, і сім із них згадують міграцію у своїх обґрунтуваннях для Єврокомісії. Ці перевірки мають бути тимчасовими, але деякі країни застосовують їх уже роками.

Раніше цього тижня Єврокомісія закликала Австрію, Данію, Францію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Норвегію (яка не є членом ЄС), Словенію та Швецію поступово скасувати свої прикордонні перевірки. Десятою країною є Польща, яку Єврокомісія не просила скасувати прикордонні перевірки.

"Кількість [нелегальних мігрантів]… зменшується. Ми на правильному шляху. Реформи проведено. Зовнішні кордони захищені краще. Прийнято рішення щодо регулювання повернення. … Настав час поступово скасовувати ці прикордонні перевірки", – заявив у четвер комісар Магнус Бруннер напередодні зустрічі з міністрами внутрішніх справ у Люксембурзі.

Безвізова Шенгенська зона "повинна працювати, це одне з найбільших досягнень Європейського Союзу", стверджував він.

Однак Добріндт зазначив, що прикордонні перевірки в Німеччині працюють і залишаються необхідними.

Німецький міністр зазначив, що захист зовнішніх кордонів блоку "потрібно суттєво покращити". Він додав, що країни, до яких мігранти прибувають першими, повинні приймати назад людей, які поїхали до інших країн ЄС, а натомість новий механізм надання підтримки країнам, які приймають найбільше мігрантів, має бути швидко запущений.

"Усе це має працювати разом. Усі ці фактори впливають один на одного", – сказав Добріндт.

"Ми бачили в останні місяці, наскільки ефективними насправді є наші заходи у стримуванні нелегальної міграції", – сказав він.

У квітні Адміністративний суд німецького міста Кобленц визнав незаконною прикордонну перевірку на кордоні між Люксембургом і Німеччиною.

Це рішення стало не першим у Німеччині: раніше суди також ставили під сумнів законність перевірок на кордоні з Австрією.

У вересні 2024 року Німеччина відновила прикордонний контроль на всіх сухопутних переходах, розширивши попередні часткові заходи контролю.