СМИ: Германия намерена сократить расходы на боеприпасы в следующем году

Германия планирует сократить расходы на боеприпасы в следующем году в пользу других направлений оборонной отрасли, что может усугубить проблемы, с которыми сталкивается гигант отрасли Rheinmetall AG.

Об этом сообщает Bloomberg, передает "Европейская правда".

Согласно проекту бюджета на 2027 год, который правительство ещё может изменить, расходы на боеприпасы в 2027 году составят около 9,6 млрд евро по сравнению с 11 млрд евро в 2026 году, как следует из копии документа, с которой ознакомилось агентство.

Общие оборонные расходы Германии должны резко вырасти к 2030 году.

Согласно предварительному проекту бюджета, в 2027 году почти 7,7 млрд евро будет направлено на закупку боеприпасов, а 1,9 млрд евро будет выделено из специального оборонного фонда.

Эти цифры, как и ранее, демонстрируют рост по сравнению с 2025 годом, когда Германия начала вкладывать значительные средства в свои оборонные возможности и потратила в общей сложности менее 4 млрд евро на закупку боеприпасов.

Пресс-секретарь министерства обороны Германии заявила, что не может комментировать отдельные статьи бюджета до завершения разработки федерального бюджетного плана.

"Закупка боеприпасов является и останется приоритетом", – добавила она.

Rheinmetall потеряла популярность среди инвесторов, и в этом году её акции упали более чем на 30%.

Компания, которую давно хвалили за специализацию на танках и артиллерии, теперь уступает позиции предприятиям, поставляющим технологии беспилотных летательных аппаратов, которые оказались незаменимыми в войнах в Украине и в Иране.

Недавно стало известно, что Rheinmetall планирует к 2028 году увеличить производство пороха на своём заводе недалеко от Мюнхена более чем вдвое, чтобы преодолеть дефицит боеприпасов.

Также сообщалось, что в Rheinmetall сообщили о поставке Украине первых артиллерийских боеприпасов, изготовленных на новом заводе в Унтерлюсе.