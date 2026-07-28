ЗМІ: Німеччина хоче скоротити видатки на боєприпаси наступного року

Німеччина планує скоротити видатки на боєприпаси наступного року на користь інших напрямків оборонної галузі, що може поглибити проблеми, з якими стикається гігант галузі Rheinmetall AG.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Згідно з проєктом бюджету на 2027 рік, який уряд ще може змінити, витрати на боєприпаси у 2027 році становитимуть близько 9,6 млрд євро порівняно з 11 млрд євро у 2026 році, як випливає з копії документа, з якою ознайомилося агентство.

Загальні оборонні витрати Німеччини мають різко зрости до 2030 року.

Згідно з попереднім проєктом бюджету, у 2027 році майже 7,7 млрд євро буде спрямовано на закупівлю боєприпасів, а 1,9 млрд євро буде виділено зі спеціального оборонного фонду.

Ці цифри, як і раніше, демонструють зростання порівняно з 2025 роком, коли Німеччина почала вкладати значні кошти у свої оборонні можливості та витратила загалом менше ніж 4 млрд євро на закупівлю боєприпасів.

Речниця міністерства оборони Німеччини заявила, що не може коментувати окремі статті бюджету до завершення розробки федерального бюджетного плану.

"Закупівля боєприпасів є і залишиться пріоритетом", – додала вона.

Rheinmetall втратила популярність серед інвесторів, і цього року її акції впали більш ніж на 30%.

Компанія, яку давно хвалили за спеціалізацію на танках та артилерії, тепер поступається позиціями підприємств, що постачають технології безпілотних літальних апаратів, які виявилися незамінними у війнах в Україні та в Ірані.

Нещодавно стало відомо, що Rheinmetall планує до 2028 року збільшити виробництво пороху на своєму заводі поблизу Мюнхена більш ніж удвічі, щоб подолати дефіцит боєприпасів.

Повідомляли також, що у Rheinmetall повідомили про поставку Україні перших артилерійських боєприпасів, що були виготовлені на новому заводі в Унтерлюсі.