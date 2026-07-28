Медики Румынии объявили забастовку из-за законопроекта об оплате труда

Тысячи работников сферы здравоохранения в Румынии устроили свою первую за последнее десятилетие общенациональную всеобщую забастовку против планируемого законопроекта о заработной плате.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как сообщил агентству лидер профсоюза "Санитас" Юлиан Попе, во вторник, 28 июля, около двух третей работников более 400 больниц и медицинских учреждений прекратили работу на неопределенный срок, отложив хирургические операции и некритические процедуры.

По его словам, в единый законопроект о заработной плате, который сейчас обсуждается, необходимо внести изменения, чтобы доходы работников не уменьшились, а будущие повышения не были ограничены.

"Сейчас у нас нет надежного и заслуживающего доверия партнера для переговоров, поскольку временное правительство не имеет полномочий обещать нам какие-либо изменения. Наша главная надежда – провести на этой неделе обсуждение со всеми политическими лидерами, и, надеемся, наши требования будут включены в закон", – выразил надежду лидер профсоюза.

Фото: AP

Эта акция протеста является проявлением растущего социального сопротивления против запланированной к концу августа реформы системы оплаты труда в государственном секторе, цель которой – разблокировать более 700 млн евро средств ЕС.

Напомним, в Румынии уже более двух месяцев продолжается политический кризис – с тех пор, как социал-демократы решили выйти из коалиции, а затем проголосовали за вотум недоверия правительству Илие Боложана. Президенту Никушору Дану пока не удалось договориться с политическими силами о формате правительства, которое имело бы поддержку парламента.

Первый предложенный президентом внепарламентский кандидат Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки.

После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя, но ему также не удалось получить необходимую поддержку.