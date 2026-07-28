Медики Румунії оголосили страйк через законопроєкт про оплату праці

Тисячі працівників сфери охорони здоров’я в Румунії влаштували свій перший за останнє десятиліття загальнонаціональний загальний страйк проти запланованого законопроєкту про заробітну плату.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як повідомив агентству лідер профспілки "Санітас" Юліан Попе, у вівторок, 28 липня, близько двох третин працівників понад 400 лікарень та медичних закладів припинили роботу на невизначений термін, відклавши хірургічні операції та некритичні процедури.

За його словами, до єдиного законопроєкту про заробітну плату, який зараз обговорюється, необхідно внести зміни, щоб доходи працівників не зменшилися, а майбутні підвищення не були обмежені.

"Наразі у нас немає надійного та гідного довіри партнера для переговорів, оскільки тимчасовий уряд не має повноважень обіцяти нам будь-які зміни. Наша найбільша надія – провести цього тижня обговорення з усіма політичними лідерами, і, сподіваємося, наші вимоги будуть включені до закону", – висловив сподівання лідер профспілки.

Фото: AP

Ця акція протесту є виявом зростаючого соціального спротиву проти запланованої до кінця серпня реформи системи оплати праці в державному секторі, яка має на меті розблокувати понад 700 млн євро коштів ЄС.

Нагадаємо, у Румунії вже понад два місяці триває політична криза – відколи соціал-демократи вирішили вийти з коаліції, а потім проголосували за недовіру уряду Іліє Боложана. Президенту Нікушору Дану поки не вдалося домовитись із політсилами про формат уряду, який мав би підтримку парламенту.

Перший запропонований президентом позапарламентський кандидат Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку.

Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.