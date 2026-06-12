Номинированный премьер Румынии теряет шансы на утверждение правительства в парламенте

Еще одна из представленных в парламенте Румынии партий объявила, что не поддержит правительство Эуджена Томака, в связи с чем ему уже не хватает голосов для утверждения.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Либеральная партия "Союз спасения Румынии" USR, входившая в предыдущую правительственную коалицию, заявила, что не поддержит правительство Эуджена Томака. О решении политсилы заявил ее лидер Доминик Фриц.

"Сегодня, после недели внутренних обсуждений, дискуссий с Еудженом Томаком и разговоров с гражданами во всех уездах Румынии, USR пришла к выводу, что мы не можем поддержать такое решение", – заявил он.

По его словам, в партии убеждены, что решение с "технократическим" правительством только углубит хаос и политический кризис.

"Это решение не направлено лично против Эуджена Томака, которого мы уважаем. Так же это не решение, направленное против президента – мы разделяем его беспокойство об угрозе "крайних" в Румынии. Но мы должны быть честны с собой и гражданами", – добавил он.

Лидер политсилы дополнил аргументы упреком в адрес социал-демократов за то, что они "хотят быть у власти, но не хотят брать на себя ответственность".

Фриц отметил, что партия считает лучшим выходом продолжить работу текущего правительства, в которое они входят, как правительства меньшинства.

"USR готова управлять ответственно с доверенными партнерами. А если мы не найдем поддержки, то должны обратиться к гражданам, и пусть они решают – на досрочных выборах", – сказал Доминик Фриц.

Перед этим Национально-либеральная партия Румынии (PNL) также заявила, что решила не поддерживать правительство Томака. Без голосов этих двух политсил – из тех, на которые Томак потенциально мог рассчитывать – в зале уже не хватает голосов для утверждения.

Неофициально сообщалось, что президент Никушор Дан уже имеет "план Б" на этот сценарий.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана – который является представителем PNL.