Президент Румынии выдвинул нового кандидата на пост премьер-министра

В воскресенье президент Румынии Никушор Дан выдвинул члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя на пост премьер-министра после того, как предыдущий кандидат Эуджен Томак отказался от своего мандата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

52-летний Вештя, председатель окружного совета румынского уезда Брашов, получил мандат на формирование правительства вместо советника президента Томака, который стремился возглавить правительство технократов, но не имел поддержки со стороны партий в парламенте.

"Эуджен Томак отозвал свой мандат сегодня утром, и поэтому я выдвигаю кандидатуру Адриана Вештя на пост премьер-министра. На данный момент очевидно, что политическое решение является правильным", – заявил президент Румынии.

Дан поблагодарил предыдущего кандидата за готовность возглавить правительство, а также выразил надежду, что Вештя сможет положить конец правительственному кризису.

"Господин Адриан Вештя прошел все административные этапы – он был успешным мэром, он был успешным председателем окружного совета, он был успешным министром… Он категорически прозападный человек, человек с ценностями, человек диалога и, не в последнюю очередь, человек, который долго работал с бюджетами и несет ответственность за бюджеты. Поэтому я убежден, что он успешно выполнит эту задачу", – заявил Дан.

Парламентские партии ранее заявляли, что правительство меньшинства будет "лучше", чем правительство технократов.

Румынский президент стремится положить конец политическому кризису, который затормозил разработку политики, поставил под угрозу доступ к фондам ЕС и привел к рекордно низкому курсу лея. Теперь номинированный премьер будет иметь 10 дней, чтобы сформировать правительство и получить вотум доверия парламента.

Следующие парламентские выборы в Румынии состоятся не раньше 2028 года. Досрочных выборов там никогда не проводилось, и аналитики убеждены, что вероятность их проведения сейчас невелика, поскольку оппозиционные ультраправые лидируют в опросах общественного мнения, значительно опережая проевропейские политические силы.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

4 июня президент Румынии Никушор Дан поручил сформировать правительство Эугену Томаку, депутату Европарламента и своему советнику, который не является представителем ни одной из парламентских партий. Однако Национально-либеральная партия Румынии (PNL) и "Союз спасения Румынии" заявили, что не будут поддерживать правительство Томака.

Читайте также: Поддержка Украины или "новый Орбан": чего ждать Украине от смены правительства Румынии