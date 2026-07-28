ЕС откладывает публикацию спутниковых снимков Ближнего Востока, вероятно, по просьбе США

Европейский Союз подтвердил отсрочку публикации своих спутниковых снимков, сделанных над Ближним Востоком, из-за войны между США и Ираном.

Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на представителя Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

О 24-часовой задержке публикации спутниковых снимков, полученных спутниками ЕС Copernicus Sentinel-1 и Sentinel-2 над некоторыми районами Ближнего Востока, впервые сообщило отраслевое издание космической отрасли SpaceNews в пятницу, 24 июля.

Пресс-секретарь Комиссии подтвердил, что отсрочка была одобрена 27 министрами иностранных дел ЕС 13 июля.

"Эта мера была введена для снижения возможных рисков для безопасности в связи с войной на Ближнем Востоке и возможными угрозами европейским интересам", – сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Эта мера является исключением из общей практики спутниковой системы ЕС Copernicus, которая обычно открыто и бесплатно распространяет данные наблюдения за Землей в Интернете. Как правило, из-за технических требований системы между записью спутниковых снимков и их последующим обнародованием может быть задержка в несколько часов.

Ни Европейская комиссия, ни Агентство Европейского союза по космической программе, которое управляет спутниковой системой, не ответили на вопрос Euractiv, является ли это первым случаем, когда ЕС задерживает обнародование спутниковых снимков.

По данным SpaceNews, решение ЕС об отсрочке публикации было принято на основании дипломатического запроса США от 26 мая.

В июле стало известно, что разведка США выясняет, оказывала ли Россия помощь Ирану в нападениях иранских беспилотников на объекты ЦРУ в Персидском заливе.

Также сообщалось, что Россия поддерживает Иран разведданными для войны с США.