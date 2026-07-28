ЄС затримує публікацію супутникових знімків Близького Сходу, ймовірно, на прохання США

Європейський Союз підтвердив затримку публікації своїх супутникових знімків, зроблених над Близьким Сходом, через війну США та Ірану.

Про це повідомило видання Euractiv з посиланням на речника Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Про 24-годинну затримку публікації супутникових знімків, отриманих супутниками ЄС Copernicus Sentinel-1 та Sentinel-2 над частинами Близького Сходу, вперше повідомило галузеве видання космічної галузі SpaceNews у п'ятницю, 24 липня.

Речник Комісії підтвердив, що відтермінування було схвалено 27 міністрами закордонних справ ЄС 13 липня.

"Цей захід було запроваджено для зменшення можливих ризиків для безпеки з огляду на війну на Близькому Сході та можливі загрози європейським інтересам", – повідомив речник Єврокомісії.

Цей захід є винятком із загальної практики супутникової системи ЄС Copernicus, яка зазвичай відкрито та безкоштовно поширює дані спостереження за Землею в Інтернеті. Як правило, через технічні вимоги системи між записом супутникових знімків та їх подальшим оприлюдненням може бути затримка в кілька годин.

Ні Європейська комісія, ні Агентство Європейського Союзу з космічної програми, яке керує супутниковою системою, не відповіли на запитання Euractiv, чи це перший випадок, коли ЄС затримує оприлюднення супутникових знімків.

За даними SpaceNews, рішення ЄС про відкладення публікації було ухвалено на підставі дипломатичного запиту США від 26 травня.

У липні стало відомо, що у розвідці США з’ясовують, чи надавала Росія допомогу Ірану для атак іранських безпілотників на об’єкти ЦРУ в Перській затоці.

Також повідомляли, що Росія підтримує Іран розвідданими для війни зі США.