СМИ: Россия расширила поддержку Ирана разведданными в противостоянии с США и Израилем

Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном для его поддержки на фоне операции США и Израиля.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает WSJ, пишет "Европейская правда".

По словам анонимных собеседников издания, среди которых высокопоставленный сотрудник одной из европейских разведок, Москва расширила обмен разведывательной информацией и другие виды военного сотрудничества с Тегераном, чтобы поддержать своего ближневосточного партнера в противостоянии с США и Израилем.

В том числе речь идет о новейших модификациях "Шахедов", наработанных россиянами за годы применения этих ударных БПЛА против Украины, которые обеспечивают им более надежную управляемость и целеуказание. Также предоставляются консультации относительно того, сколько аппаратов запускать в одной "волне" и на каких высотах.

Также из Москвы передают данные о расположении американских объектов на Ближнем Востоке и объектов близких союзников США в регионе.

Сотрудничество углубилось с первых дней американской операции. Двое собеседников говорят, что Россия напрямую передавала Ирану спутниковые снимки.

Эти виды поддержки по своему характеру схожи с тем, как западные союзники в последние годы помогали Украине.

Считается, что именно благодаря поддержке РФ Ирану удалось поразить радары военных США и другие объекты в Иордании, Бахрейне, Кувейте, Омане.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался отвечать на вопросы журналистов о возможной помощи России Ирану и назвал их "глупыми".

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф говорит, что получил заверения от Москвы, что Россия не передает Ирану разведданные.

Между тем министр обороны Великобритании Джон Хили прямо предположил, что Иран заимствовал у России тактику применения БПЛА "Шахед", которые теперь летают по объектам США и союзников на Ближнем Востоке.