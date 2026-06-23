Правящий блок Турции снова выдвинет Эрдогана кандидатом в президенты

Правящий блок консервативных партий "Народный альянс" снова выдвинет действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в кандидаты на президентских выборах 2028 года.

Об этом сообщил представитель Партии справедливости и развития (AKP) Эрдогана Омер Челик, сообщает Daily Sabah, передает "Европейская правда".

Политические силы, входящие в "Народный альянс", в частности Партия националистического движения во главе с Девлетом Бахчели, выразили поддержку Эрдогану в качестве кандидата в президенты.

Челик отметил, что позиция блока относительно следующих президентских выборов является четкой. Спикер положительно оценил недавние заявления Бахчели о том, что "наш президент выполняет свои обязанности, и мы его поддерживаем", назвав их важным проявлением единства и решимости "Народного альянса" в отношении кандидатуры Эрдогана.

Следующие президентские выборы в Турции запланированы на май 2028 года.

В прошлом году президент Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства еще на один срок.

Стоит отметить, что основной соперник Эрдогана мэр Стамбула Экрем Имамоглу находится в тюрьме и рискует получить пожизненное заключение по обвинению в коррупции и руководстве преступной организацией.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы.

21 мая этого года суд в Турции отменил результаты съезда CHP 2023 года и таким образом аннулировал избрание Озгюра Озеля председателем ключевой оппозиционной партии. Зато суд восстановил в должности бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу. Это решение, как ожидается, подорвет единство в середине главной оппозиционной партии и подорвет ее шансы бросить вызов блоку Эрдогана на выборах.