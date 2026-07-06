СМИ: Франция изменила свою позицию по продаже системы ПВО SAMP/T Турции

Франция смягчила свою позицию и теперь готова рассмотреть возможность продажи франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T Турции после многих лет политического сопротивления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от пяти источников, знакомых с ситуацией.

Изменение позиции Парижа произошло после переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони в ходе двустороннего саммита 25 июня. В то же время переговоры все еще находятся на ранней стадии.

"Раньше явно не хватало открытости, теперь она есть", – сообщил один из источников, знакомый с ходом обсуждений.

В Елисейском дворце не подтвердили эту информацию, указав на "существенные неточности". Министерства иностранных дел Франции и Турции отказались от комментариев.

Турция, Франция и Италия начали сотрудничество по возможной программе дальнобойной противовоздушной обороны в 2017–2018 годах, включая изучение возможностей совместной разработки и совместного производства. Проект застопорился из-за ухудшения отношений между Парижем и Анкарой из-за Сирии, Ливии и споров в Восточном Средиземноморье с участием Греции и Кипра.

Система SAMP/T, также известная как Mamba, является единственной системой ПВО европейского производства, способной сбивать баллистические ракеты.

Турция имеет вторую по величине армию в НАТО, но противовоздушная оборона остается ключевым вопросом, поскольку Анкара не располагает собственной полноценной противоракетной обороной и в значительной степени зависит от систем и истребителей союзников.

Турция стремится получить SAMP/T в рамках своей планируемой интегрированной сети противовоздушной и противоракетной обороны "Стальной купол".

По словам источников, Мелони и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудили этот вопрос во время телефонного разговора 3 июля.

"Сейчас, похоже, у всех трех сторон есть политическая воля для продвижения этого процесса", – сказал турецкий чиновник.

На протяжении многих лет Анкара как публично, так и в частном порядке считала Францию главным политическим препятствием для реализации программы, тогда как Италия давно выступает за совместное использование SAMP/T с Турцией. Эрдоган на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге уже пытался заставить Макрона отказаться от своего противодействия.

Источники заявили, что новую открытость Франции не следует толковать как одобрение продажи. Парижу ещё предстоит успокоить Грецию и Кипр – две страны, с которыми у Франции есть соглашения о стратегической обороне – в отношении любой потенциальной продажи систем Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что в преддверии саммита НАТО в Анкаре в Вашингтоне могут принять решение о продаже Турции авиационных двигателей или истребителей F-35 – после многих лет "заморозки" в связи с покупкой Турцией российских систем ПВО С-400.

Спор между Вашингтоном и Анкарой из-за приобретения Турцией российских С-400 длится уже много лет.