Reuters: Германия требует сократить бюджет ЕС на 450 млрд евро

Германия требует сократить на 400 млрд евро предложенный Европейской комиссией бюджет в размере 2 трлн евро на 2028-2034 годы.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует внутренний правительственный документ, с которым во вторник ознакомилось агентство Reuters.

Поскольку бюджет ЕС требует единодушия среди всех 27 государств-членов, решительная оппозиция Германии свидетельствует о предстоящей ожесточенной борьбе вокруг его принятия. Причем Берлин в документе предупреждает, что "в нынешнем виде достичь соглашения невозможно".

Как крупнейший чистый плательщик в бюджет ЕС, Германия обеспокоена предложенным объемом бюджета на следующие семь лет, который значительно превышает план на 2021-2027 годы в размере 1,3 трлн евро.

Берлин утверждает, что даже с предложенным сокращением на 400 млрд евро общая сумма всё равно будет на 27 % больше текущей, что увеличит ежегодный вклад Германии до более 50 млрд евро.

Канцлер Фридрих Мерц призвал государства-члены заключить соглашение еще в этом году, чтобы обеспечить уверенность в планировании до вступления в силу бюджета в январе 2028 года, особенно учитывая предстоящие важные выборы во Франции, Польше и Италии в 2027 году.

Как сообщалось, в бюджете на 2028-2034 годы Еврокомиссия планирует выделить на поддержку Украины 100 млрд евро, при этом требования по реформам сохранятся.

Кроме того, расходы на оборону должны занять одно из ведущих мест в будущем финансовом планировании ЕС.