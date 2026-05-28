После газовых угроз РФ решила ограничить импорт плодоовощной продукции из Армении

Ввоз плодоовощной продукции из Армении в Россию будет ограничен с субботы, 30 мая.

Соответствующее решение принял Россельхознадзор, передает "Европейская правда".

Ограничение будет распространяться, в частности, на томаты, огурцы, перец, зеленые культуры и клубнику. Меры будут действовать до "выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции".

"Решение принято в связи с учащением случаев нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и с целью обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны", – говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что в Армении не были приняты меры по устранению ранее выявленных нарушений, в числе которых наличие в теплицах объектов, подпадающих под карантин для государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С начала года насчитывается 181 подобный случай. Кроме того, зафиксировано, что крупные объемы продукции поставляют поставщики с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от карантинного фитосанитарного контроля.

Напомним, в начале мая в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества, а также первый в истории саммит Армения-ЕС. В российском МИД усмотрели в этом попытки Европы "втянуть Армению в антироссийскую орбиту" и сообщили, что знают о намерении приобщить ее к "агрессивным евроатлантическим стандартам".

Президент России Владимир Путин 9 мая перешел к угрозам "украинским сценарием" в адрес Армении.

На днях в Кремле дали понять Армении, что в случае ее выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ей не увидеть льготных цен на российский газ.

7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В случае новой победы глава правительства Никол Пашинян получит мандат на реализацию своей политики, в которую входит и сближение с ЕС.

