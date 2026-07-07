В Чехии обещают достичь предыдущей цели НАТО на оборону в следующем году

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна достигнет предыдущего целевого показателя НАТО в 2 процента ВВП на оборону в следующем году.

Об этом Бабиш заявил перед отъездом на саммит НАТО в Анкаре во вторник, его цитирует Aktualne.cz, передает "Европейская правда".

По словам премьера Чехии, в следующем году правительство увеличит оборонный бюджет на 36 миллиардов крон, что позволит стране достичь показателя в 2% ВВП. Следует отметить, что цель в 2 процента ВВП была согласована союзниками по НАТО ещё в 2014 году. В настоящее время целевой показатель составляет 3,5 % ВВП на непосредственные оборонные расходы до 2035 года.

В этом году чешская армия получила в бюджете на текущий год 154,79 миллиарда крон, что соответствует примерно 1,8 процента ВВП. Еще 30 миллиардов крон пойдут на оборону из других разделов бюджета.

Бабиш ранее заявлял, что, по оценке НАТО, обязательства Праги перед Альянсом, вероятно, не будут выполнены в этом году, даже если правительство приложит все усилия.

Он отметил, что для действующего правительства важно, чтобы Чехия выполняла свои обязательства перед союзниками.

"И, конечно, мы хотим реализовать новую концепцию нашей армии, которая заключается в противовоздушной обороне, защите от беспилотников, а также в обязательствах по бригадам, которые мы давно имеем перед НАТО", – добавил Бабиш.

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш недавно признал, что Чехия не достигнет целевых показателей НАТО по расходам на оборону, но указал на своё преимущество – дружбу с американским президентом Дональдом Трампом.

Президент Чехии Петр Павел и правительство спорят по поводу политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, из-за чего она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.

В последние месяцы Павел и Бабиш также спорили о том, кто будет представлять Чехию на саммите НАТО. Подробнее о конфликте между чешским правительством и президентом читайте в материале Отстранение от НАТО: почему атака на президента Павела ведет к "орбанизации" Чехии.