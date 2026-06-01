Бабиш уверен, что дружба с Трампом спасет его от критики за расходы на оборону

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что Чехия не достигнет целевых показателей НАТО по расходам на оборону, но указал на свое преимущество – дружбу с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом Бабиш заявил в интервью Financial Times, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Чехии заявил, что его страна "вероятно" не достигнет целевого показателя оборонных расходов в 2% ВВП в этом году. В то же время Бабиш сказал, что у него есть "преимущество", поскольку он стал одним из лидеров в регионе, открыто поддержавших президента США.

"Я трампист. Я встречался с ним пять раз, и меня критиковали другие, но мы должны иметь преимущество", – заявил чиновник.

Его заявление прозвучало в тот момент, когда европейские союзники готовятся к напряженной встрече с Трампом на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля, опасаясь обвинений в отношении уровня расходов и отсутствия поддержки его войны в Иране.

Чехия станет одной из немногих стран Альянса, которые не достигнут целевого показателя расходов в 2%.

Бабиш заявил, что "мы сделаем все возможное", чтобы выполнить обещание по расходам, но его правительство борется с дефицитом бюджета из-за "перерасхода проевропейского предшественника".

В феврале кабинет Бабиша объявил проект оборонного бюджета в размере 2,1% ВВП, но он также включает автомагистраль, соединяющую столицу Чехии с польской границей. Хотя проект имеет стратегическое значение, он вряд ли будет учитываться как основные расходы на оборону по стандартам НАТО, что признал и сам премьер.

Бабиш заявил, что Прага стремится достичь новой цели НАТО по расходам на оборону в 3,5% ВВП к 2035 году. Однако он отметил, что Альянс должен больше сосредоточиться на улучшении возможностей, чем на целевых показателях, которыми легко манипулировать.

"Если говорить только о процентах, я не знаю, как это на самом деле сделает Европу более обороноспособной", – сказал он.

Президент Чехии Петр Павел в отдельном интервью Financial Times заявил, что Прага не будет защищена от критики со стороны президента США или других союзников. Павел и Бабиш спорят о том, кто должен представлять их страну на саммите НАТО в Анкаре.

Ранее Бабиш назвал нелогичным участие президента Петра Павела в саммите НАТО, несмотря на то, что в прошлом как премьер-министры, так и президенты посещали эти мероприятия от имени Чехии.

Президент Чехии и правительство спорят также по поводу политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, из-за которого она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.