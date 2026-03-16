Президент Чехии присоединился к критике правительства в отношении расходов на оборону

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал правительство Андрея Бабиша за решение о расходах на оборону, которые не достигают даже прежней цели в 2% ВВП.

На прошлой неделе партия Бабиша ANO продвинула пересмотренный проект бюджета на 2026 год, который сокращает расходы на Министерство обороны до 154,8 млрд крон (7,28 млрд долларов), или 1,73% от валового внутреннего продукта, что меньше, чем предусматривал проект предыдущего правительства.

Свою критику чешский президент высказал в понедельник министру финансов Алене Шиллеровой.

В частности, Павел назвал сокращение расходов на оборону новым правительством неоправданным.

"По мнению президента, нельзя оправдать стагнацию или даже сокращение расходов на оборону в условиях роста угроз безопасности", – говорится в заявлении администрации президента Чехии.

Павел ранее предупреждал о потере доверия союзников из-за расходов на оборону, но дал понять, что не наложит вето на бюджет.

Шиллерова отметила, что президент "не скрывал", что хочет получить больше средств на оборону, но она поддержала эти планы правительства.

Премьер Бабиш ранее заявил, что средства нужны в других сферах, например, в сфере здравоохранения. Он отметил на прошлой неделе, что Чехия все равно выполнит свое обязательство по расходам на оборону в размере 2% ВВП в рамках НАТО.

Бабиш в конце февраля заявил, что Чехия не движется к достижению более высоких уровней оборонных расходов, несмотря на рост целевых показателей НАТО.

Посол США при НАТО Мэтью Витакер раскритиковал решение Чехии относительно расходов на оборону, которые не достигают даже прежней цели в 2% ВВП.