Жара и засуха могут повлиять на сезон виноделия во Франции

Продолжительная жара и засуха во Франции замедлили рост винограда в ключевых винодельческих регионах страны, что может привести к сокращению урожая и одному из самых ранних сборов за всю историю наблюдений.

Об этом заявили во вторник, 7 июля, производители, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Рекордная волна жары в конце июня, за которой с прошлой недели последовала ещё более жаркая и засушливая погода, замедлила рост винограда и нанесла ущерб молодым лозам во Франции, которая является вторым по величине производителем вина в мире.

По данным производителей, жара тормозит рост винограда в винодельческих регионах, в частности в Шампани, Бордо и Бургундии, что грозит снижением урожая и может привести к одному из самых ранних сборов за всю историю наблюдений.

"Мы видим, как потенциал винограда тает на солнце", – сказал председатель Бургундской группы винодельческой индустрии BIVB Лоран Делоне.

По его словам, виноградари больше всего обеспокоены нехваткой воды.

В регионе Шампань производители ожидают самой ранней уборки урожая за всю историю: уборка, вероятно, начнётся около 15 августа, примерно на месяц раньше, чем это было типично несколько десятилетий назад.

Председатель Союза виноградарей Шампани Максим Тубар заявил, что в настоящее время они ожидают, что урожайность винограда будет примерно на 10% ниже, чем в прошлом году, хотя объемы производства могут не снизиться на такую же величину, поскольку производители могут воспользоваться запасами.

"Нам повезло, что зима была очень влажной, поэтому почва изначально не была слишком сухой. Но сейчас мы видим, что виноград больше не набирает размеры", – сказал он.

В то же время, по его словам, производители шампанского все еще могут пересмотреть свой прогноз, если в течение ближайших двух недель в регионе пройдут сильные дожди без штормов.

В Бордо и Бургундии, где жара была ещё сильнее, производители заявили, что пока рано давать точные оценки урожая, но предупредили, что его сокращение будет "значительным".

Стоит отметить, что во Франции из-за масштабных лесных пожаров в районе города Перпиньян на юго-западе эвакуировали более 10 тысяч человек; это лишь один из пожаров, продолжающихся на территории страны.

Евросоюз направил специализированные противопожарные самолеты на помощь пожарным во Франции и Португалии.