Спека та посуха можуть вплинути на сезон виноробства у Франції

Тривала спека та посуха у Франції уповільнили ріст винограду у ключових виноробних регіонах країни, що може призвести до зменшення врожаю та одного з найраніших зборів за всю історію спостережень.

Про це заявили у вівторок, 7 липня, виробники, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Рекордна хвиля спеки наприкінці червня, за якою з минулого тижня слідувала ще спекотніша та сухіша погода, уповільнила ріст винограду та завдала шкоди молодим лозам у Франції, яка є другим за величиною виробником вина у світі.

За даними виробників, спека гальмує ріст винограду у виноробних регіонах, зокрема в Шампані, Бордо та Бургундії, що загрожує зменшенням врожаю та може призвести до одного з найраніших зборів за всю історію спостережень.

"Ми бачимо, як потенціал винограду тане на сонці", – сказав голова Бургундської групи виноробної індустрії BIVB Лоран Делоне.

За його словами, виноградарі найбільше стурбовані нестачею води.

У регіоні Шампань виробники очікують найранішого збору врожаю за всю історію: збір, ймовірно, розпочнеться близько 15 серпня, приблизно на місяць раніше, ніж це було типовим кілька десятиліть тому.

Голова Союзу виноградарів Шампані Максим Тубар заявив, що наразі вони очікують, що врожайність винограду буде приблизно на 10% меншою, ніж минулого року, хоча обсяги виробництва можуть не знизитися на таку ж величину, оскільки виробники можуть скористатися запасами.

"Нам пощастило, що зима була дуже вологою, тож ґрунт спочатку не був надто сухим. Але зараз ми бачимо, що виноград більше не набирає розмірів", – сказав він.

Водночас за його словами, виробники шампанського все ще можуть переглянути свій прогноз, якщо протягом найближчих двох тижнів у регіоні пройдуть сильні дощі без штормів.

У Бордо та Бургундії, де спека була ще сильнішою, виробники заявили, що поки що зарано давати точні оцінки врожаю, але попередили, що його скорочення буде "значним".

Варто зауважити, що у Франції через масштабні лісові пожежі в районі міста Перпіньян на південному заході евакуювали понад 10 тисяч людей; це лише одна з пожеж, що тривають на території країни.

Євросоюз надіслав спеціалізовані протипожежні літаки на підмогу вогнеборцям у Франції та Португалії.