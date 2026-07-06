Во Франции из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 10 тысяч человек

На юге Франции масштабный лесной пожар вынудил власти эвакуировать тысячи жителей из более чем десятка населенных пунктов в предгорьях Пиренеев, недалеко от границы с Испанией.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в районе Тревиллаш недалеко от Перпиньяна и уже уничтожил не менее 4 600 гектаров территории. По данным местных властей, ситуация остается сложной из-за сильного ветра, который может способствовать дальнейшему распространению огня.

Службы чрезвычайных ситуаций эвакуировали более 10 тысяч жителей из более чем десятка населенных пунктов в Восточных Пиренеях.

"Сегодня утром ситуация вновь ухудшается. Борьба возобновляется", – заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Из-за пожара также введены ограничения на проведение велогонки "Тур де Франс": организаторы призвали зрителей избегать последних километров маршрута третьего этапа, чтобы обеспечить доступ для спасательных служб.

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X сообщила, что ЕС направил четыре самолета для оказания помощи Франции в тушении пожаров.

Как известно, в последние дни во Франции борются с многочисленными лесными пожарами различного масштаба, преимущественно на юге страны. Сообщалось, что в стране задержали двух человек, подозреваемых в умышленных поджогах.

Премьер Себастьен Лекорню заявил, что за этот сезон выгорело уже 14 500 гектаров – что примерно в три раза больше, чем к этому времени в прошлом году.

Ранее было объявлено, что с последней волной жары в конце июня во Франции могут быть связаны более 2000 "избыточных" смертей; не исключено, что эта цифра увеличится после поступления полных данных.