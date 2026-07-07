Трамп, прибыв на саммит НАТО, снова пожаловался на союзников

Президент США Дональд Трамп после прибытия на саммит НАТО в Турции снова заявил о своем недовольстве союзниками и допустил возможность дальнейшего сокращения американского контингента в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время публичной части встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время сессии вопросов от СМИ Трампа спросили, следует ли ожидать нового сокращения американского присутствия в Европе, и как он оценивает прогресс, который уже продемонстрировали страны НАТО в увеличении расходов на оборону.

"Посмотрим. Я очень разочарован НАТО. И, честно говоря, если бы этот (саммит) проходил не в Турции, где мой друг является очень сильным лидером, то, возможно, я бы и не поехал", – сказал Трамп.

Он продолжил высказывать недовольство европейскими партнерами по Альянсу из-за того, что они не присоединились к войне США против Ирана – одновременно подчеркивая, что Штаты не хотели и не нуждались в их помощи.

"Я их проверял, я хотел посмотреть, будут ли они там с нами или нет – потому что давно говорю, что мы им помогаем, но я не уверен, придут ли они нам на помощь. Италия нас подвела, и Германия подвела, и Франция подвела. И пусть так. Но почему мы тратим сотни миллиардов долларов, а они не встают плечом к плечу с нами? Мы всегда были рядом с ними", – заявил Трамп.

Ранее он также раскритиковал британского премьера Кира Стармера.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщали, что Трамп отправился на саммит НАТО в плохом настроении.

В то же время союзники надеются избежать споров с Трампом во время саммита НАТО в Анкаре, объявив о новых расходах и соглашениях, а также проявив особое гостеприимство.