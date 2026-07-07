СМИ: Трамп отправился на саммит НАТО в плохом настроении, не исключен конфликт

Президент США Дональд Трамп отправился на саммит НАТО в Анкаре в плохом настроении, и пока нет уверенности, что встреча лидеров пройдет гладко.

Об этом говорится в публикации телеканала CNN, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает телеканал, Трамп, который никогда не проявлял особого энтузиазма в отношении обещаний США о поддержке обороны Европы, за последние 12 месяцев стал еще более скептичным, утверждая, что давние союзники Америки не поддержали ее, когда он нуждался в их помощи после начала войны в Иране.

Он никогда прямо не исключал попытки выхода из НАТО и постоянно ставит под сомнение его ценность для Соединенных Штатов, которые, по его мнению, обеспечивают безопасность Европы.

Трамп также угрожал захватить Гренландию у другого члена НАТО и периодически выражал уважение к российскому лидеру Владимиру Путину, который, как опасаются некоторые европейские чиновники, может планировать операции на территории НАТО.

Все это создало напряженную атмосферу вокруг саммита в Анкаре, на который, по словам самого Трампа, он едет с большой неохотой.

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в прошлом месяце он отметил, что едет только потому, что саммит проводится в столице Турции президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого он считает своим другом.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Трампу и его команде непублично дали понять: отказ от участия в саммите будет проявлением неуважения к Эрдогану.

Европейские лидеры надеются завершить встречу в Анкаре без серьезных конфликтов, планируя новые обязательства в сфере обороны, чтобы успокоить гнев Трампа. Рютте также пытался уладить любые разногласия во время своего июньского визита в Белый дом.

Однако в обеспокоенных частных беседах на прошлой неделе многие чиновники отмечали, что не могут быть уверены, пройдет ли саммит гладко, учитывая мрачное настроение президента США.

За закрытыми дверями Трамп гневно жаловался на отсутствие поддержки со стороны НАТО, и эта риторика просочилась в его публичные выступления.

Спор Трампа с европейскими лидерами не сорвал саммит "Большой семерки" во Франции в прошлом месяце. Напротив, Трамп – воодушевленный позитивным прогрессом в переговорах по Ирану – казался в хороших отношениях даже с теми коллегами, которых он в предыдущие месяцы жестко критиковал.

Однако вскоре после отъезда он возобновил спор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая, по его словам, "умоляла" его сфотографироваться.

Мелони обвинила Трампа в выдумывании этой истории, но вместо того, чтобы разрядить напряженность в воскресенье он заявил, что ему нужен "ограничительный судебный приказ" против неё.

Один американский чиновник отметил, что напряженные отношения между этими двумя некогда дружными лидерами добавляют ещё один слой неопределённости к саммиту.

Чиновники надеются, что тактика генерального секретаря НАТО Марка Рютте – проявлять льстивость по отношению к Трампу, которая сработала в прошлом году в Гааге, – будет успешной и в этом году.

Однако для многих европейских чиновников это кажется призрачной надеждой.

По данным СМИ, союзники надеются избежать споров с Трампом во время саммита НАТО в Анкаре, объявив о новых расходах и соглашениях, а также проявив особое гостеприимство.

Стоит отметить, что ранее СМИ писали, что вокруг саммита-2027, который должен состояться в Албании, возникают проблемы из-за недовольства со стороны администрации США уровнем расходов Тираны на оборону.

Неопределенность по поводу судьбы саммита Альянса в Албании возникла также после того, как агентство Reuters сообщило в апреле, что НАТО рассматривает возможность прекращения своей недавней практики проведения ежегодных саммитов – шаг, который мог бы помочь избежать потенциально напряженной встречи с Трампом в конце его срока полномочий.