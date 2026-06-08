Партия премьер-министра Косово побеждает на досрочных парламентских выборах

Партия премьер-министра частично признанного Косово Альбина Курти "Самоопределение" побеждает на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье, 7 июня.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По официальным результатам, партия Курти лидировала с 43% голосов, при этом подсчитано 99,4% бюллетеней. Демократическая партия Косово набрала 21%, а Демократическая лига Косово – 18%.

Как отмечается, партии Курти все равно понадобятся партнеры по коалиции для формирования нового правительства.

По данным избирательной комиссии, явка в июне составила менее 37%, что ниже 45% в декабре. Опрошенные на избирательных участках избиратели заявили, что устали от повторных выборов.

Напомним, после провальных попыток избрать нового президента президент Косово Вйоса Османи распустила парламент страны и объявила досрочные выборы менее чем через месяц после начала работы нового правительства. Впоследствии это решение отменил Конституционный суд.

В апреле парламент Косово снова не смог избрать главу государства до установленного крайнего срока, что привело к новым досрочным парламентским выборам.