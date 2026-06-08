Премьер-министр Косово после победы на выборах рассчитывает на сотрудничество с другими партиями

Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал другие партии к сотрудничеству, чтобы положить конец 18-месячному политическому тупику после того, как его партия "Самоопределение" победила на парламентских выборах в воскресенье, но не сможет самостоятельно сформировать правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

По официальным результатам, партия "Самоопределение" набрала 43% голосов после подсчета 99,4% бюллетеней на выборах в воскресенье. Эти выборы стали третьими за последние менее чем 18 месяцев.

Демократическая партия Косово получила 21%, а Демократическая лига Косово – 18%. Даже с учетом 100 тысяч голосов косовской диаспоры, которые еще предстоит подсчитать, "Самоопределение" не сможет обеспечить абсолютное большинство, необходимое для самостоятельного управления страной.

"В ближайшие недели мы будем общаться, встречаться (с оппозицией) и сотрудничать со всеми политическими силами", – заявил Курти своим сторонникам после выборов.

Аналитики считают, что новые досрочные выборы не помогли разрешить политический кризис.

"К сожалению, я не думаю, что это конец кризиса. До сих пор мы не видели никаких признаков того, что произойдут какие-то серьезные изменения", – сказал политический аналитик Артан Мухахири.

"Один из вариантов – Курти продолжит руководить правительством, которое держится на волоске, и это создаст немало проблем при реализации крупных проектов, которые ждут Косово. Другой вариант – Курти придется пойти на значительные компромиссы", – добавил он.

7 июня в Косово состоялись третьи за полтора года досрочные парламентские выборы, созванные после того, как парламент так и не смог избрать президента.