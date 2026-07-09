Главный кандидат в премьеры Британии: наша поддержка Украины не уменьшится

Энди Бернем, который, как ожидается, в этом месяце станет новым премьер-министром Великобритании, изложил свое видение внешней политики, пообещав продолжать поддержку Украины на прежнем уровне.

Об этом он написал в колонке для газеты Times, сообщает "Европейская правда".

Бернем заявил, что его внешнеполитическими приоритетами на посту главы правительства будут повышение национальной безопасности Великобритании, укрепление действующих альянсов, усиление сотрудничества с Европой, а также поддержка Украины в войне с Россией.

Он подчеркнул, что Великобритания сталкивается со все более опасным миром, где "растет российская агрессия, конфликт на Ближнем Востоке, климатическая и энергетическая нестабильность, а также технологии, которые быстро меняют характер войны за рубежом и нашу безопасность дома".

В этом контексте Бернем обещает продолжать курс своего предшественника по увеличению оборонных расходов, усилению роли в НАТО и тесному сотрудничеству с европейскими странами. Он отметил, что США останутся важнейшим союзником Великобритании в сфере обороны и безопасности, а также упомянул о российско-украинской войне.

"Поддержка Украины со стороны Великобритании не пошатнется. Мы знаем, что безопасность Великобритании и более широкая евроатлантическая безопасность неотделимы от того, что происходит в Украине", – написал политик.

По словам Бернема, правительство Кира Стармера продемонстрировало лидерство Великобритании, создав и возглавив "коалицию решительных" для поддержки "храброго украинского народа".

Он напомнил, что во время пребывания на посту мэра Большого Манчестера оказывал поддержку мэрам Киева и Львова, пообещав продолжать поддерживать украинский народ в борьбе с российской агрессией.

Накануне стало известно, что последний из потенциальных конкурентов Энди Бернема в борьбе за лидерство в Лейбористской партии заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Если других претендентов не появится и Бернем останется единственным кандидатом, он станет лидером Лейбористской партии в следующую пятницу, а уже в понедельник, 20 июля, займет пост премьер-министра.

Как известно, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подшло к концу.

Подробнее о вероятном преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых