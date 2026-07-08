Последний из потенциальных конкурентов Энди Бернема, который, как считается, станет следующим премьер-министром Великобритании после отставки Кира Стармера, в борьбе за лидерство в Лейбористской партии заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

Об этом сообщил бывший заместитель министра обороны по вопросам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс Sky News, пишет "Европейская правда".

Карнс был последним, кто публично заявлял о намерении составить конкуренцию Бернему. Теперь бывший заместитель министра обороны по вопросам вооруженных сил Великобритании заявил, что поддержит Бернема.

Завтра начинается прием заявок на участие в выборах лидера Лейбористской партии, и у потенциальных кандидатов есть время до следующей среды, чтобы собрать необходимые 81 подпись от коллег-депутатов.

Если других претендентов не появится и Бернем останется единственным кандидатом, он станет лидером Лейбористской партии в следующую пятницу, а уже в понедельник, 20 июля, займет пост премьер-министра.

Как известно, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что его пребывание в должности подходит к концу. Хотя официально конкурс на пост лидера Лейбористской партии начнется 9 июля, Энди Бернема считают следующим премьер-министром Великобритании.

Британцы считают, что Бернем будет лучшим главой правительства, чем любой из лидеров других британских партий.

Подробнее о вероятном преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых