Премьер Британии уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подошло к концу.

Об этом он заявил во время специального обращения на Даунинг-стрит, передает "Европейская правда".

Стармер заявил, что уходит в отставку с должности лидера Лейбористской партии и сообщил о своем решении королю.

"Каждое решение, которое я принимал, было направлено на то, чтобы на первое место поставить страну, которую я люблю. Именно поэтому я подам в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я пообщался с Его Величеством Королем, чтобы сообщить ему о своем решении", – сказал Стармер.

Он отметил, что обратился в Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии с просьбой утвердить график проведения выборов лидера партии, причем прием кандидатур начнется 9 июля.

"В случае проведения выборов (партийного лидера) это обеспечит, что новый лидер займет должность до начала сессии парламента в сентябре. Я буду оставаться на посту премьер-министра до завершения выборов и сделаю все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти", – заявил Стармер.

19 июня стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернэм. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а следовательно и премьер-министра, в противовес Стармеру.

В пятницу Стармер заявлял, что примет участие в любой борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.