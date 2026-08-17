Санду объяснила, почему Молдове выгодно содействовать транзиту украинского зерна

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддержка транзита украинского зерна необходима для того, чтобы Украина могла продавать свою продукцию и иметь средства на оборону от агрессии РФ.

Заявление Санду в эфире Radio Moldova приводит Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Санду сказала, что правительство должно найти решение, чтобы местные производители не пострадали, но считает, что Молдова не может отвернуться от Украины.

"Если Украина не сможет продавать свою продукцию и не будет иметь денег на самозащиту, то у нас будут проблемы побольше, чем сегодня. Конечно, нам нужно подумать, как сделать так, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отвернуться от украинцев, которых здесь каждую ночь бомбят, а каждый день они просыпаются, выращивают зерно и оказывают сопротивление. Своим сопротивлением они также защищают наш мир", – заявила Санду.

Она отметила, что в этом году у Молдовы "хороший сельскохозяйственный год для многих культур", и выразила уверенность, что местные фермеры "получат прибыль".

"Мы, конечно, хотим, чтобы наши фермеры зарабатывали, и я уверена, что они будут зарабатывать… Но мы не можем отказываться, когда наши соседи просят нас о помощи. Это как раз тот случай, когда мы можем им помочь. Другие государства помогают им гораздо больше – как финансово, так и военно. Вот здесь мы можем им помочь, предоставив эти транзитные пути", – добавила Мая Санду.

Напомним, 12 августа стало известно, что Украина и Молдова договорились о 50-процентной скидке на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов по территории Молдовы – что становится критически важным для Киева в условиях интенсивных обстрелов РФ черноморских портов, которые до сих пор были воротами для экспорта.

Молдавские фермеры возмутились тем, что правительство не советовалось с ними по поводу скидки на железнодорожные грузовые перевозки для украинских грузов.

Ассоциация экспортеров зерновых и масличных культур в Молдове опасается перегрузки молдавской железной дороги из-за увеличения объемов транзита украинского зерна.