Санду пояснила, чому Молдові вигідно сприяти транзиту українського зерна

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що підтримка транзиту українського зерна необхідна для того, аби Україна могла продавати свою продукцію та мати кошти на оборону від агресії РФ.

Заяву Санду в ефірі Radio Moldova наводить Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Санду сказала, що уряд має знайти рішення, щоб місцеві виробники не постраждали, але вважає, що Молдова не може відвернутися від України.

"Якщо Україна не зможе продавати свою продукцію і не матиме грошей на самозахист, то у нас будуть більші проблеми, ніж сьогодні. Звичайно, нам потрібно подумати, як зробити так, щоб наш сектор не постраждав надто сильно, але водночас ми не можемо відвернутися від українців, яких тут щоночі бомбардують, а щодня вони прокидаються, вирощують зерно та чинять опір. Своїм опором вони також захищають наш мир", – заявила Санду.

Вона зазначила, що цього року Молдова має "хороший сільськогосподарський рік для багатьох культур", і висловила переконання, що місцеві фермери "отримають прибуток".

"Ми, звісно, хочемо, щоб наші фермери заробляли, і я впевнена, що вони зароблятимуть… Але ми не можемо відмовлятися, коли наші сусіди просять нас про допомогу. Це саме та нагода, коли ми можемо їм допомогти. Інші держави допомагають їм набагато більше – як фінансово, так і військово. Ось тут ми можемо їм допомогти, надавши ці транзитні шляхи", – додала Мая Санду.

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, Україна та Молдова домовилися про 50-відсоткову знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів територією Молдови – що стає критично важливим для Києва в умовах інтенсивних обстрілів РФ чорноморських портів, які досі були воротами для експорту.

Молдовські фермери обурились, що уряд не радився з ними щодо знижки на залізничні вантажні перевезення для українських вантажів.

Асоціація експортерів зернових та олійних культур у Молдові побоюється перевантаження молдовської залізниці через збільшення обсягів транзиту українського збіжжя.